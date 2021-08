Fotbalisté Frenštátu pod Radhoštěm vstoupili do nové sezony divize F nedělní remízou 3:3 na hřišti Havířova. Svěřenci kouče Romana Kučerňáka brzy vedli, aby jim zachránil bod v poslední minutě dvougólový Pyclík, který bleskově odpověděl na trefu domácího Hellera.

MFK Havířov - Frenštát p. R. 3:3 (2. kolo divize F, 8. 8. 2021). | Foto: MFK Havířov

„První poločas byl vyrovnaný, nervózní, nikdo nevěděl, co od toho očekávat, soupeř byl možná aktivnější. Do vedení jsme se ale dostali my, a i když soupeř vyrovnal, znovu se nám povedlo odskočit,“ začal s hodnocením trenér Frenštátu Roman Kučerňák.