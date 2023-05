/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Nového Jičína prohráli sobotní zápas 21. kola divize F na hřišti Hlubiny 0:2 a vypadli v tabulce soutěže z elitního kvarteta.

Trenér Nového Jičína Martin Štverka není spokojen s výkony z posledních zápasů. | Foto: Petr Widenka

Ostravský celek rozhodl po změně stran. Do vedení ho poslal Hrušovský, v závěru pojistil třetí výhru hostí po sobě střídající Sasko. To Nový Jičín naopak potřetí v řadě padl. „V posledních zápasech nám to nejde. Dolehla na nás tíha okamžiku, tedy to, že se nám povedlo dostat mezi nejlepší v tabulce,“ řekl Deníku trenér Nového Jičína Martin Štverka.

„Nejde nám to. Máme to v hlavách, klukům to nehraje, neběhá. Na co, na co jsme sázeli v jiných zápasech, nám teď nevychází. Všichni jsme z toho zklamaní,“ uznal Martin Štverka. „Když vezmu samotný zápas s Hlubinou, tak první zápas nebyl špatný. Domácí sice měli převahu, nebezpečné standardky, ale kluci to zvládli,“ vykládal kouč Nového Jičína.

„Na začátku druhé půle nás asi okradl o regulérní gól rozhodčí a z protiútoku jsme inkasovali, což nás poznamenalo. Vypadli jsme z rytmu a dostali na 0:2,“ pokračoval Martin Štverka. „Musíme být ale soudní. Za celý zápas jsme vystřelili snad jen dvakrát na bránu. A to je málo. Domácí byli lepší, aktivnější, měli větší chuť. Musíme bojovat,“ dodal Martin Štverka.

Divize F – 21. kolo (sobota 6. 5. 2023):

Hlubina – Nový Jičín 2:0 (0:0)

Branky: 55. Hrušovský, 84. Sasko. Rozhodčí: Prokůpek – Smýkal, Písečný. ŽK: Badalyan, Förster, Chlopek, Petrík – Staněk, M. Gaži, Nippert. Diváci: 130.

Nový Jičín: Kozelský – F. Gaži, Zagol, Nippert, M. Gaži – Jež – Byrtus (72. Kocián), Magdon, Staněk (67. Janovský), Vahalík – Nieslanik (88. Václavík). Trenér: Štverka.