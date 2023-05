/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Frenštátu pod Radhoštěm vybojovali v nedělním utkání divize F na hřišti Polanky nad Odrou bod po remíze 2:2.

FK SK Polanka nad Odrou - Frenštát pod Radhoštěm 2:2 (Divize F - 21. kolo, 7. 5. 2023) | Foto: FK SK Polanka nad Odrou

Beskyd prohrával deset minut před koncem po gólech Fuska a Kuči 0:2, stále však bojoval a v závěru dokázal Pyclíkem a Cackem srovnat. „Do zápasu jsme nastoupili docela dobře, první poločas jsme domácí v některých momentech i přehrávali. Ve druhém poločase jsme dostali dva slepené góly, ale nepoložilo nás to,“ řekl Deníku trenér Frenštátu Roman Kučerňák.

„Nepřestali jsme hrát, pořád jsme věřili a hlavně, byli jsme dál nebezpeční. Přešli jsme postupně na tři útočníky a v závěru se nám podařilo nejen snížit, ale i vyrovnat. Pro nás je to plus bod, ale už v pátém utkání po sobě jsme nevyhráli. Přitom hrajeme slušně. Už by to chtělo zabrat naplno,“ dodal kouč Beskydu Roman Kučerňák.

Divize F – 21. kolo (neděle 7. 5. 2023):

Polanka nad Odrou – Frenštát pod Radhoštěm 2:2 (0:0)

Branky: 65. Fusek, 81. Kuča – 87. Pyclík, 89. Cacek. Rozhodčí: Broskevič – Trigas, Macrineanu. ŽK: Hluchý, Kobza, Kuča – Opatřil, Bányácski, Holec, Pyclík. Diváci: 100.

Frenštát pod Radhoštěm: Málek – Holec, Sobota (71. Pokorný), Bartoš (82. Geryk), Opatřil, Cacek, Dudek, Pyclík, Bzirský, Bányácski, Vachník. Trenér: Kučerňák.