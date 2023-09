/FOTOGALERIE/ Pořádnou lekci dostali fotbalisté frenštátské Beskydu od posílené rezervy Slezského FC Opava. Hostující celek nasadil do hry borce jako Rataje, Helebranda. V útoku se dokonce objevil i nejlepší střelec druholigového áčka Yahaya a na hřišti to bylo znát. Hosté po celý zápas dominovali a odvezli si jasné vítězství 4:0.

Frenštát - SFC Opava B 0:4 | Foto: Lubomír Mazoch

„Když jsme viděli opavskou sestavu, bylo nám jasné, že soupeř bude mít více míč na kopačkách a my se do tlaku moc nedostaneme,“ začal o utkání hovořit trenér Beskydu Roman Kučerňák. „Chtěli jsme se pokusit uhrát dobrý výsledek, jenomže se nám to nepovedlo. Opavě jsme vstup do zápasu usnadnili. Naše pravá strana připomínala průchoďák, místy jsme si připadali jako na kolotoči,“ kroutil hlavou domácí stratég.

Ve 25. minutě utekl po lajně Sochor, obehrál protihráče a nahrál Ratajovi, který uklízel míč do prázdné branky – 0:1. Druhý gól dal Sochor sám, když se opět kličkou zbavil hráče u lajny a dostal se až k zakončení. Na poločasových 0:3 upravoval po přihrávce Sochora Yahaya. „Za stavu 0:2 jsme měli kopat penaltu, a to za faul na Kalfase, tu ale rozhodčí neviděl. Jinak ale Opava dominovala, jasně nás přehrávala a zaslouženě vyhrála,“ uznal Roman Kučerňák. Na konečných 0:4 upravil po standardce Whiffena Yahaya.

„Kluci podali skvělý výkon. Hráli jsme prakticky na čtyři útočníky, byli jsme nebranitelní. Skvělý zápas odehrál Adam Sochor,“ řekl k utkání trenér opavské rezervy Zdeněk Partyš.

Frenštát – Slezský FC Opava B 0:4 (0:3)

Branky: 25. Rataj, 31. Sochor, 39. a 51. Yahaya. Rozhodčí: Smýkal – Páral, Pavlica. ŽK: Macík. Diváci: 317.

Frenštát: Hamza – Bednář (54. Martynek), Macík, Ševčík, Rek – Opatřil, Bzirský (43. Macura), Hrabec, Kalfas, Pyclík, Hrabec – Bartoš (54. Fendrich). Trenér: Roman Kučerňák.

Opava B: Číž – Wehowský, Kaizar, Helebrand, Celta – Rataj (58. Stambolidis), Tipoas (46. Whiffen), Chládek, Sochor (58. Jaroszek) – Velička (74. Kovárník), Yahaya (58. Kostka). Trenéři: Zdeněk Partyš, Zbyněk Pospěch.