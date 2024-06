Hned čtveřice fotbalistů Opatřil, Pyclík, Kalfas a Chmiel zamířila do týmu divizního nováčka z Petřvaldu na Moravě. Patrik Halda ve volném přestupovém okně zamířil do Hrachovce. Simon Hrabec pak zamířil do ambiciózního Havířova. A aby toho nebylo málo, tak Bednář ukončil kariéru. „Odchodů bylo opravdu hodně. Mrzí mě hlavně Patrik Halda. Je to fotbalista, na kterém jsem to chtěl postavit. Navíc se mohl vykopat i pro vyšší soutěž,“ přiznal kouč Beskydu Roman Bartoš.

Beskyd nyní shání posily. „Kádr chceme omladit. Do přípravy se zapojí šest dorostenců. Další hráče hledáme,“ přiznal kouč. „Moc bych si přál, aby se vrátil Pavel Klimpar. Je to takový můj sen,“ podotkl.

Letní přípravu odstartuje Frenštát 8. července. Během ní narazí na Krásno nad Kysucou, Staré Město, Frýdlant a Přerov.