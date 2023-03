„Nečeká nás žádná procházka růžovým sadem. Ale věřím, že divizi zachráníme,“ řekl trenér Frenštátu Roman Kučerňák. „Přesto nejede vlak,“ dodal. Co se týká hráčského kádru, tak ten spíše oslabil. Vstříc rakouskému angažmá vyrazila místní ikona Pavel Klimpar. Štěstí v béčku ostravského Baníku zkouší mladý záložník Patrik Halda. „Odchodů je více, než jsme možná čekali. Nedá se ale nic dělat,“ poznamenal trenér. „Silný máme střed zálohy. Trojice Vachník, Buchlovský a Opatřil disponuje slušnou kvalitou. Trochu slabší jsou naše kraje. Potěšilo mě, že v generálce na krajní pozici se velmi dobře jevil Cacek,“ svěřil se hlavní kouč Frenštátu.

V generálce nastoupil Frenštát na umělé trávě v Bílovci proti Přerovu. Utkání skončilo remízou 2:2. „Dostali jsme gól hned v první minutě. Tato facka nás probrala. Dokonce se nám podařilo výsledek otočit. V závěru nás ale dostal Přerov pod tlak a vyrovnal. Naše hra ovšem špatná nebyla,“ těšilo Romana Kučerňáka.

Do jarní části vstoupí Beskyd na hřišti karvinské rezervy. Následovat bude duel v Rýmařově. „Nemáme lehký začátek. Čekají nás dva těžké zápas. Na druhou stranu nemáme, co ztratit a to může být naše výhoda,“ zakončil trenér Frenštátu.

Frenštát pod Radhoštěm – Přerov 2:2 (1:1)

Branky Beskydu: Cacek, Bartoš.

Frenštát: Málek – Sobota, Holec, Bednář – Pokorný, Nezhoda, Vachník, Opatřil – Cacek, Pyclík, Bartoš. Střídali: Geryk, Dudek, Maruchnič. Trenér: Roman Kučerňák.