Ambiciózní Havířov se představil na hřišti frenštátského Beskydu. Domácí měli v plánu favorita potrápit. Jejich snažení nabouralo rychlé vyloučení Ševčíka, gól do šatny a taky absence klíčových hráčů. Frenštát nakonec prohrál 1:3.

Frenštát doma nestačil na Havířov. | Foto: Lubomír Mazoch

„Hráli jsme s ambiciózním soupeřem, který má skvělé podmínky a výborné hráče. I to byl důvod, proč jsme se na zápas těšili,“ řekl úvodem trenér Frenštátu Roman Bartoš. „Očekávala se i početná divácká návštěva. Bohužel počasí bylo proti,“ podotkl kouč Beskydu.

Domácím vypadl zraněný Opatřil, před utkáním navíc zdravotní problémy vyřadily Bzirského. „Úplně se nám rozpadl střed zálohy. I tak jsme se chtěli porvat o dobrý výsledek. Jenomže jsme do utkání vstoupili až moc ustrašeně. Chybělo nám sebevědomí. Havířov nás přehrával a šel zaslouženě do vedení,“ přiznal Roman Bartoš. Bewene prošel přes čtyři hráče, dal balon do kraje. Přišel centr a Heller otevřel skóre. „Až inkasovaný gól nás probral. Měli jsme několik nadějných brejkových situací, které se nám nepodařilo dotáhnout do finální fáze,“ pokračoval šéf domácí lavičky. Ve 32. minutě uviděl druhou žlutou kartu Ševčík a utkání pro něj předčasně skončilo. „Více jsme se začali soustředit na defenzivu a chtěli jsme uhrát poločas s jedním inkasovaným gólem,“ přiblížil Roman Bartoš. Jeho tým nakonec v první minutě nastavení prvního poločasu inkasoval. „Nevyšel nám slibně rozjetý brejk, hosté šli do přečíslení a přidali druhý gól,“ povzdechl si Roman Bartoš.

Opava zničila Bruntál, Ligač dal hattrick. První poločas nebavil, řekl Partyš

Ve druhém poločase svitla Frenštátu naděje. V dobré střelecké pozici byl faulován Střelec a sudí Prokůpek nařídil penaltu. Tu proměnil Halda. „Dali jsme kontaktní gól, bohužel vzápětí jsme inkasovali a bylo rozhodnuto. Havířov byl silný na míči, měl i další šance a zaslouženě vyhrál,“ uznal Roman Bartoš.

Frenštát pod Radhoštěm – Havířov 1:3 (0:2)

Branky: 57. Halda (penalta) – 9. Heller, 45.+1. a 58. Wojnar. Rozhodčí: Prokůpek – Tomanec, Gasnárek. ŽK: Bednář, Střelec, Ševčík – Večeřa. ČK: 32. Ševčík. Diváci: 186.

Frenštát pod Radhoštěm: Málek – Bednář, Ševčík, Macík, Halda – Kalfas, Macura (85. Raška), Střelec (85. Šmondrk) – Strnad (72. Montag), Pyclík (72. O. Bezloja), Hrabec (85. Rek). Trenér: Roman Bartoš.