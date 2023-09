„První poločas nebyl z naší dobrý. Nehráli jsme to, co jsme chtěli,“ přiznal trenér Frenštátu Roman Kučerňák. Domácí šli do vedení v 16. minutě, kdy Hamzu překonal Dawid. „Nepokryli jsme si soupeře při rohovém kopu a on nám z toho dál gól,“ pokračoval hostující stratég. Na druhé straně se do šancí dostali Pyclík s Klimparem. Recept na brankáře Štřalku ale nenašli.