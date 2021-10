Tenhle zápas frenštátským fotbalistům vůbec nevyšel. Tým trenéra Davida Kobylíka prohrál v Dětmarovicích 1:4. Porážka mrzí o to více, protože Beskyd se mohl v případě vítězství přiblížit k čelu tabulky.

Beskyd Frenštát | Foto: Beskyd Frenštát

„Byli jsme tragičtí. Všech jedenáct hráčů zahrálo pod své možnosti,“ zlobil se trenér Beskydu David Kobylík. „Vůbec nic nám nefungovalo. Porážka mrzí o to více, že jsme se mohli dotáhnout na čelo tabulky. Před derby s Novým Jičínem jsme dostali slušnou facku,“ přiznal trenér Frenštátu. „Je to pro nás ponaučení. Musím zanalyzovat, proč k takovému to propadáku došlo,“ zakončil.