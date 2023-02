„Zápas s Hranicemi nám nevyšel. Soupeř hrál dobře, jasně nás přehrál, byl rychlejší, měl lepší pohyb. My jsme směrem dopředu neměli téměř nic. Viděl jsem na hráče na místech v sestavě, kde normálně nehrají,“ řekl k utkání trenér Frenštátu Roman Kučerňák.

Bányácski za Nový Jičín hrát nebude, Magdon v Přerově

V sestavě Beskydu se objevil devatenáctiletý útočník Michal Cacek. Jedná se odchovance Hustopečí nad Bečvou, který prošel také Novým Jičínem, Valašským Meziříčím nebo Pustou Polomí. „Měl by u nás v jarní části působit,“ řekl kouč. Za Frenštát by měl nastupovat na jaře i stoper Marek Bányácski. „Marek měl původně odejít do Nového Jičína. Nakonec ale zůstává u nás,“ dodal Roman Kučerňák.

Frenštát – Hranice 0:3 (0:2)

Branky: Rolins, Marek, Kolečko.

Frenštát: Michut (Málek) – Pokorný, Bednář, Sobota, Dudek – Opatřil, Vachník, Žák, Buchlovský – Cacek, Pyclík – Maruchnič, Geryk. Trenér: Roman Kučerňák.