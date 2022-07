Frenštát dostal v Otrokovicích desítku

První zápas přípravy mají za sebou fotbalisté Frenštátu. Do Otrokovic jeli v řádně oslabené sestavě, a to se promítlo i do konečného výsledku. Beskyd prohrál 2:10.

Frenštát v přípravě prohrál | Foto: Lubomír Mazoch