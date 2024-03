Patří ke klíčkovým postavám beskydského Frenštátu. Třicetiletý záložník Josef Opatřil má zkušeností na rozdávání. Prošel si například Hlučínem, Novým Jičínem, ostravským Baníkem nebo Uničovem. Beskyd označil jako svou srdcovku. Po utkání s Krnov, které skončilo bezbrankovou remízou byl spokojený s výsledkem, s předvedenou hrou už nikoliv.

Josef Opatřil v souboji s Jakubem Swiechem | Foto: Petr Widenka

„Naše hra nebyla ideální, tak bod z Krnova musíme brát jako zlatý,“ poznamenal Josef Opatřil. Světlé chvilky Frenštátu přišly na konci prvního poločasu, kdy dvakrát nastřelil brankovou konstrukci. „Chybělo nám větší štěstíčko. Ale jinak to bylo z naší strany směrem dopředu asi vše,“ konstatoval frenštátský kapitán.

Krnov svého soupeře ničím velkým nepřekvapil. „Věděli jsme, co budou hrát. Byli jsme na ně připraveni. Bohužel jsme se jim až moc přizpůsobili. Docela jsme jim to ulehčili. My se ale musíme dívat sami na sebe a zlepšit se. S hrou, kterou jsme se prezentovali v Krnově příliš šancí v dalších zápasech mít nebudeme,“ míní zkušený záložník.

Frenštát zažil hektickou zimu. Týden před startem jarní části skončil trenér Zdeněk Cieslar. „Stalo se. Celkově situace není lehká, věřím, že jaro zvládneme,“ podotkl Josef Opatřil.

Úvodní jarní kolo přineslo překvapivé výsledky. Tím největším bylo vítězství Bruntálu ve Vítkovicích. „Bruntál překvapil, využil situaci. Je vidět, že to nebalí,“ řekl kapitán Beskydu.

Josef Opatřil si zahrál během své kariéry za několik klubů. Nakonec zakotvil ve Frenštátu. „Pracuji ve Skotnici. Do Frenštátu to mám kousek. Je to moje srdcovka,“ zakončil.