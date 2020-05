Účastník fotbalové divize z Frenštátu bude posilovat brankářský post. Na radaru Beskydu je čtyřiadvacetiletý gólman z Čeladné Dominik Smolík.

Frenštát řeší brankářský post | Foto: SK Beskyd Frenštát

„Potřebujeme zvýšit konkurenci na brankářském postu. Máme nyní jen Richarda Mrozka,“ poznamenal klubový boss Ivo Maruchnič. Druhého brankáře Šimaru totiž trápí dlouhodobě zdravotní problémy. Klub momentálně řeší příchod Dominika Smolíka z Čeladné. „Jeho angažmá u nás je domluveno, měl by se stát hráčem našeho týmu,“ podotkl šéf Beskydu, který by rád ještě do áčka dotáhl příchod Matěje Žáka, jenž je hráčem ostravského Baníku. „Pracujeme ještě na dalších hráčích. Jejich jména ale prozrazovat ještě nebudu,“ doplnil.