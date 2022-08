„Hráli jsme proti kvalitnímu soupeři. Byli jsme na něj dobře připraveni,“ začal utkání rozebírat kouč Frenštátu Radek Malina. Na první gól se čekalo pouze pět minut. Bányácski přeskočil protihráče, míč se dostal k Haldovi, který střelou z otočky přes hráče prostřelil brankáře. „Rychlá branka vnesla do naší hry klid. Kluci hráli dobře,“ těšilo trenéra. Okolo čtyřicáté minuty měla dvě šance Karviná, ale nevyžila je. Brankář Michut byl proti. Naopak v poslední minutě první půle připravil Klimpar míč Kissovi a ten zvýšil na 2:0. „Závěr poločasu jsme zvládli dobře. Kdyby ale Karviná své šance využila, mohl se zápas vyvíjet jiným směrem. Nakonec jsme dali gól do šatny a šli do důležitého dvougólového vedení,“ podotkl Radek Malina.