„Chtěli jsme dát trenérovi Radku Malinovi větší časový prostor. Bohužel na neuspokojivé výsledky jsme museli zareagovat,“ řekl předseda klubu Ivo Maruchnič. Na trenérský post bylo několik adeptů. Hovořilo se například i o Davidu Štverkovi, který momentálně trénuje Pustou Polom. Nakonec volba padla na Romana Kučerňáka. „Byl naší první volbou. Nejdříve naší nabídku odmítl, pak jsme se nakonec domluvili. Je to mladý trenér, který to u nás dobře zná. Věřím, že tým nakopne a divizi pod jeho vedením zachráníme,“ podotkl klubový boss.

Aktuálně se řeší pod Radhoštěm složení hráčského kádru. „Dobře víme, že musíme posílit. Hráči vytipováni jsou. Nyní musíme jejich příchod dotáhnout do zdárného konce,“ poznamenal Ivo Maruchnič.

Nicméně jeden velký problém se na Beskyd valí. Na odchodu je údajně kapitán týmu Pavel Klimpar. Devětadvacetiletý útočník je považován za duši týmu. „Je pravdou, že Pavlův odchod je ve hře,“ připustil šéf Beskydu. Zkušený útočník by měl zamířit do čtvrté rakouské soutěže. „Bylo by to pro nás velké oslabení,“ přiznal Maruchnič.

Druhý otazník visí nad Patrikem Haldou, který trénuje s ostravským Baníkem. „Patrika chápu, Baník by byl pro něj posunem a pro nás dobrou reklamou,“ zvedl prst předseda klubu.

Přípravu odstartuje Frenštát šestnáctého ledna. Během ní odehraje zimní turnaj v Novém Jičíně a čeká ho i zimní turnaj ve Frýdlantu.