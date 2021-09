Druhý poločas opavskému týmu vůbec nevyšel. „Nepohlídali jsme si soupeřovy standardky. To nás zlomilo. Soupeř nás přehrál, byl na tom lépe po silové stránce. Nám tato pasáž utkání vůbec nevyšla. Porážka byla zasloužená,“ uznal Lukáš Černín.

Ve druhém poločase Frenštát dvakrát během pěti minut udeřil. Nejdříve se po signálu trefil Klimpar. Tentýž hráč se pak prezentoval hezkou individuální akcí. Nakonec z toho bylo vítězství 3:1. „Pavel Klimpar potvrdil roli kanonýra. Celý tým hrál dobře. Pro mě je strašně důležité, že táhne za jeden provaz. Dáme gól a všichni slaví u rohového praporku, tak to má být,“ chválí David Kobylík.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.