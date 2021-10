Beskyd mohl vyhrát daleko větším rozdílem. „Pavel Klimpar šel čtyřikrát sám na gólmana, gól ale nedal. Naše vítězství je zasloužené. Kluci to poctivě odbojovali,“ uzavřel David Kobylík.

Po přestávce šla hra hostujícího týmu nahoru. „Změnili jsme rozestavení, začali jsme hrát na dva útočníky. Začali jsme presovat a vytvářet si šance. Naši hru docela dost oživili střídající hráči,“ pochvaloval si trenér Beskydu. V 67. minutě šli hosté do brejku a Klimpar ho uklidili do sítě – 0:1. „Pavel se nakonec ocitl zády ke gólmanovi a zakončoval patičkou,“ popisoval Kobylík.

„Bylo to těžké utkání. Hrálo se na nerovném terénu,“ řekl úvodem trenér Frenštátu David Kobylík. „První poločas byl z naší strany neurovnaný. Moc nám to nešlo. Kvůli zdravotním problémům jsme už museli v první půli sáhnout ke střídání,“ pokračoval hostující stratég.

