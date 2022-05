Hosté zaskočili Bílovec už po dvou minutách hry. Po chybě domácí defenzivy přišel centr do vápna a Baran placírkou překonal gólmana Padušáka. „V prvním poločas jsme nehráli vůbec dobře. Moc nám to nešlo, náš výkon byl slabý,“ přiznal trenér Bílovce Peter Šloff. „Hráli jsme dobře takticky, kluci si plnili dokonale své povinnosti. Dařilo se nám Bílovec přehrávat,“ přidal svůj postřeh kouč Frenštátu David Kobylík.

Ve druhém poločase přišlo v 63. minutě vyloučení domácího útočníka Střelce. „Šlo o skluz ve středu hřišti. Takových zákroků je v utkání nespočet. Bohužel tenhle byl hned za červenou,“ pokrčil rameny trenér Šloff.

Tatran zmrazil Petrovice, rozhodly rychlé góly

Domácí i v deseti dokázali vyrovnat. Po standardní situaci se trefil Cverna. „Bylo to pro nás ledová sprcha. Dokázali jsme se s tím ale rychle vyrovnat,“ poznamenal David Kobylík. V 76. minutě se trefil Klimpar. „Chtěli jsem vyhrát i v deseti, bohužel nám to nevyšlo. Je to škoda,“ povzdechl si domácí kouč. „Týmu jsem věřil, že druhý gól dá. Kluci hráli opravdu dobře. Utkání nám takticky sedlo,“ uzavřel David Kobylík.

Bílovec – Frenštát 1:2 (0:1)

Branky: 70. Cverna – 2. Baran, 76. Klimpar. Rozhodčí: Svoboda – Pospíšil, Dedek. ŽK: Latka, M. Socha – Bányácski. ČK: 63. Střelec. Diváci: 340.

Bílovec: Padušák – Cverna. Dresler, Krayzel – Raszyk (46. Dostál), Pavlík (70. Tomášek) – Limanovský, M. Socha (70. T. Socha), Dluhoš (46. Mikuš) – Střelec, Latka (46. Pěla). Trenér: Peter Šloff.

Frenštát: Málek – Pokorný (81. Dudek), Bányácski, Žitnik, Buchlovský – Walder (85. Corriero), Bzirský, Packo, Halda – Baran (70. Siedlok), Klimpar. Trenér: David Kobylík.