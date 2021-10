Fotbalisté frenštátského Beskydu se představili v Polance. Na hřišti lídra soutěže nešlo o žádnou velkou fotbalovou hitparádu. Domácí nakonec vyhráli 1:0, když jedinou branku vstřelil po standardní situaci Sostřonek.

Frenštát prohrál v Polance | Foto: Luboš Mazoch

„Nepodali jsme dobrý výkon na míči, to ale platí i soupeři,“ řekl trenér Frenštátu David Kobylík. „Soupeři vyšla jedna standardka, my jsme z našich pološancí nic nevytěžili,“ štvalo hostujícího kouče. „Na to, že hrály dva týmy z vrchních pater tabulky, tak příliš hezkého fotbalu k vidění nebylo. Rozhodčí si z toho udělal one man show. Hrálo se snad jen pětatřicet minut čistého času," kroutil hlavou Kobylík.