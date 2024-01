Beskyd má za sebou i první přípravný zápas. Na umělé trávě ve Vratimově prohrál se Starým Městem 1:2. „Výsledek vůbec neřeším. Šli jsme do zápasu z kondiční fáze přípravy, hráč nastoupili do utkání z velké zátěže. Šlo mi hlavně o to, abych viděl všechny kluky v akci. Sestava se tak pořádně prostřídala,“ poznamenal nový kouč Frenštátu.

Nový Jičín chytil v Hradci stovku, v pátek hostí Olomouc

Jediný gól divizního účastníka vstřelila nová akvizice Beskydu, a to útočník Pavel Střelec. Šestadvacetiletý odchovanec Kopřivnice se vrací na místo činu. Dres Beskydu už v minulosti oblékal. Hrával také za Bílovec. Jeho poslední štací byl třetiligový Frýdek – Místek. V MSFL naskočil do dvaatřiceti zápasů, ve kterých vstřelil šest branek. „Věřím, že Pavel bude naší velkou posilou a pomůže nám,“ zvedl prst Zdeněk Cieslar.

Dalším nováčkem je záložník Patrik Halda. Jednadvacetiletý odchovanec Beskydu se vrací zpátky do mateřského klubu, a to oklikou přes ostravský Baník a Frýdek – Místek. „Další zajímavý hráč, který může týmu pomoci,“ pronesl kouč.

Frenštát posiluje i brankářský post. Ze startu Brno přichází šestadvacetiletý gólman František Chmiel. Bývalý mládežnický reprezentant prošel ostravským Baníkem, Karvinou, Třincem, Petřkovicemi a Vítkovicemi. Jeho poslední štací byl celek Startu Brno.