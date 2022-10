Do druhého poločasu vstoupili domácí aktivně. Nebezpečně střílel Klimpar, ovšem netrefil bránu. V 52. minutě kopali Frenštátští rohový kop a Bednář protečoval míč do brány. Za Valachy mohl srovnat Macíček. Proti byl ovšem Michut, který hostujícího záložníka vychytal. „Až do závěrečných minut byl zápas otevřený. Nám se ale naštěstí podařilo vstřelit třetí gól, to už jsme hráli bez vyloučeného Haldy,“ uzavřel Radek Malina.

Frenštát pod Radhoštěm – Valašské Meziříčí 3:1 (1:1)

Branky: 38. Klimpar, 52. Bednář, 90. Žák – 7. Výmola. Rozhodčí: Petrásek – Ehrenberger, Brázdil. ŽK: Bednář, Klimpar, Halda, Bányácski – Němec, Švec, Žilinský. Diváci: 304.

Frenštát: Michut – Dudek, Bednář, Bartoš, Pokorný – Halda, Buchlovský, Opatřil, Klimpar (87. Bányácski), Nezhoda (60. Žák) – Pyclík (92. Pyclík). Trenér: Radek Malina.