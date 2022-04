„Byl to krásný fotbal u obou stran,“ řekl úvodem trenér Frenštátu David Kobylík. Hosté šli do vedení ve 36. minutě. Po hezké kombinační akci se hosté dostali ke střele, ta byla zablokována. Ale Packo nakonec míč dorazil do sítě. V poslední minutě úvodního dějství vysunul Fojtík kolmicí Waldera, který krásně přehodil brankáře – 0:2.