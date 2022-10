„Pro oba týmy to bylo důležité utkání. My jsme začali aktivně. Bohužel jsme nebyli nebezpeční. Naši hru svazovala nervozita. Bruntál si to postavil na defenzivě. My jsme těžko do pokutového území dostávali, v ofenzivě jsme byli sterilní,“ řekl hostující kouč Radek Malina. „Domácím nakonec po naší chybě vyšel brejk z kterého dali gól. O přestávce jsme si řekli, že si zkusíme vytvořit tlak, přidáme do hry další hodnoty. Nakonec jsme měli velký tlak a po změně rozestavení na 3,5,2 se nám podařilo vyrovnat. Měli jsme i další šance, ale gól se nám vstřelit nepodařilo. Chtěli jsme vyhrát, avšak bod musíme brát,“ zakončil kouč Beskydu.