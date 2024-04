Na hřišti posledního Bruntálu se představili fotbalisté Frenštátu. V prvním poločase se Beskyd trápil, jeho hra nebyla dobrá. Zlom přišel po přestávce. Beskyd nakopl gól Pyclíka a nakonec se mu podařilo Slavoj porazit 4:2.

Frenštát veze tři body z Bruntálu | Foto: Deník/Petr Widenka

„Jelikož jsme jeli k poslednímu s vidinou toho, že chceme získat tři body a odlepíme se ještě více od spodku tabulky. Z tohoto pohledu jsem vnímal tenhle zápas jako velmi důležitý,“ vracel se k duelu v Bruntálu trenér Frenštátu Roman Bartoš. Jeho tým ale nezačal dobře. „V prvním poločase jsme se trápili. Nehráli jsme dobře, bylo to pomalé, bez nápadu, bez velké nabídky. To se mi nelíbilo,“ přiznal hostující stratég. Nicméně hostům se podařilo vstřelit vedoucí branku. Bzirský se uvolnil ve středu hřiště přes dva hráče, nahrál Pyclíkovi, který si poradil se stoperem a střelou kolem gólmana otevřel skóre. „Myslel jsem si, že zklidníme, to se ale nestalo. Vyrobili jsme zbytečnou standardku, z které se udělal roh. Po něm Bruntál vyrovnal,“ řekl ještě k prvnímu poločasu Roman Bartoš. Komplikací pro hosty bylo zranění Pavla Střelce, který už musel po třech minutách odstoupit.

Po přestávce se obraz hry změnil. „Bylo to jiné. Zlepšili jsme se. Byli jsme hladovější a aktivnější,“ těšilo trenéra Beskydu. „Soupeř nás chtěl chytat do ofsajdové pasti. To se mu ale nedařilo. My jsme těžili z brejkových situací, které nám vycházely,“ zvedl prst Roman Bednář. „Rozhodla naše vyšší kvalita a utkání jsme dotáhli zaslouženě do vítězného konce,“ uzavřel trenér Beskydu.

Bruntál – Frenštát pod Radhoštěm 2:4 (1:1)

Branky: 35. Rončák, 87. Koval – 26. a 55. Pyclík, 71. Strnad, 81. Zahaluk. Rozhodčí: Vejtasa – Ehrenberger, Pospíšil. ŽK: Slavík, Goněc, Koval – Pyclík, Ševčík, Rek. Diváci: 250.

Frenštát: Málek – Bednář, Macík (74. Zahaluk), Ševčík, Halda – Opatřil, Kalfas, Bzirský – Střelec (3. Strnad, 87. Montag), Pyclík (87. Rek), Hrabec (87. Macura). Trenér: Roman Bartoš.