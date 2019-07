Fotbalisté Frenštátu pod Radhoštěm před sebou mají v nové sezoně velkou výzvu v podobě účasti v Divizi, kam postoupili z prvního místa Krajského přeboru. Naladili se na ni ideálně, v předkole MOL Cupu porazili doma Kozlovice 3:0.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Petr Sumbal

„Snažili jsme se hrát to, co jsme hráli celou sezonu v Krajském přeboru,“ řekl po utkání trenér Artur Wojnarowský. „Řekli jsme si, že na ně v prvních deseti minutách vlítneme, a to se nám povedlo. Oni hráli v podstatě celý zápas jen nakopávání míčů za naše obránce s náběhem útočníků nebo záložníků. A to se nám dařilo bez větších problémů eliminovat,“ zhodnotil utkání trenér, který na lavičce Beskydu zahajuje svou druhou sezonu.