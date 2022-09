Před zápasem pod Radhoštěm slušně pršelo a na oba týmy čekal těžký terén. „Oba týmy se s těžkým terénem nejdříve sžívaly. „Začátek byl hodně bojovný. My jsme se opět snažili vycházet z dobré defenzívy,“ poznamenal krnovský kouč Gustav Santarius. Frenštát byl nebezpečnější. Dokonce dal i gól, ten ale nebyl pro ofsajd uznán. Velkou šanci měl po souhře s Klimparem a Pyclíkem Opatřil. Toho vychytal Řeháček. „Měli jsme nebezpečné situace, ale nejsme schopni dát branku. Na gól se strašně moc nadřeme,“ přiznal trenér Frenštátu Radek Malina. Minutu před poločasem udeřil Krnov. Míč se dostal k Hrubému, jehož střelu ještě domácí tečovali – 0:1. „Branka z kategorie hodně laciných,“ kroutil hlavou Malina. „Domácí byli více na míči. My jsme hráli z bloku. Nakonec nám v závěru prvního poločasu dali gól z brejku, měli jsme i štěstí,“ řekl Santarius.

Po přestávce se čekal nápor Frenštátu. „Chtěli jsme vyrovnat. Ale přišlo mi, že jsme nervózní, nedařila se nám zjednodušit hra,“ mrzelo šéfa domácí lavičky. V 65. minutě Krnov udeřil podruhé, to se hlavou prosadil střídající Sklenařík. „Další gól z kategorie laciných,“ kroutil hlavou Radek Malina. Frenštát si následně vytvořil tlak a čtyři minuty před koncem se dočkal snížení. Kolbasa nedostoupil Klimpara a ten prostřelil Řeháčka. „Domácí nás potom zamkli. Kopali tři rohy v řadě. My jsme ale jejich nápor ustáli. Celý tým si zaslouží pochvalu. Speciálně pak Kuba Řeháček, který nás neskutečně podržel. Chytil minimálně tři čisté góly. Kdyby totiž v prvním poločase soupeř své šance proměnil, utkání by se vyvíjelo jinak. Máme druhé vítězství v řadě, což je hezké, ale stojíme pevně nohama na zemi,“ zdůraznil Santarius. „Jsme zklamáni. Dostali jsme hrůzostrašné góly. Sami nedokážeme proměňovat šance,“ uzavřel zklamaný trenér Beskydu Radek Malina.

Frenštát – Krnov 1:2 (0:1)

Branky: 86. Klimpar – 44. Hrubý, 65. Sklenařík. Rozhodčí: Krupa – Potiorek, Smýkal. ŽK: Bednář, Klimpar, Buchlovský – Hřivnáč, Sabo. Diváci: 235.

Frenštát: Michut – Bednář (84. Bartoš), Bányácski, Dudek (72. Hyrník) – Fojtík, Opatřil, Buchlovský, Nevola (58. Kiss Farkas), Halda – Klimpar, Pyclík (58. Pokorný). Trenér: Radek Malina.

Krnov: Řeháček – Burian, Igbinoba, Swiech, Sabo – Macík, Tümmler (84. Kolbasa) – Hrubý (68. Václavek), Váňa (84. Handlíř), Lyčka (46. Sklenařík) – Hřivnáč (69. Mráz). Trenér: Gustav Santarius.