V prvním poločase byl Bílovec nebezpečnější. „Nezačali jsme dobře. Soupeř měl hru pod kontrolou. Dá se říci, že žádnou šanci jsme si nevytvořili. Hlavně na pravé straně nešlo moc kombinovat, protože byla pod vodou,“ vracel se k utkání trenér Frenštátu Roman Kučerňák, který do hry nasadil i novou posilu, a to záložníka Martina Bzirského z Vratimova. „Martin je pro nás velkou posilou. V zápase byla jeho přítomnost na trávníku hodně znát,“ pochvaloval si kouč Beskydu. Favorit se v prvním poločase dostal do několika šancí. Mozol trefil břevno. Další možnosti měli Tomášek a Raszyk. „První poločas byl podle mého gusta. Měl jsem z něj dobrý pocit. Domácí celek jsme do ničeho nepouštěli. Nakonec se nám podařilo vstřelit i vedoucí branku,“ podotkl trenér Bílovce Jan Woznica. Ve 40. minutě kopal Bílovec rohový kop a Mozol zatočil za pomocí větru balón přímo do sítě – 0:1. Byl to ale poslední světlý moment zkušeného záložníka. V poločase musel pro zranění střídat.