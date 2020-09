Už po sedmi minutách vyslal Gros pas za obranu na Klimpara, který šel sám na gólmana a přízemní střelou mu nedal šanci – 0:1. „Zápas jsme dobře rozehráli,“ pochvaloval si trenér Frenštátu Artur Wojnarovský. „Krom toho gólu jsme si vytvořili další čtyři tutovky, které se nám ale nepodařilo proměnit,“ litoval trenér.

Ve druhém poločase vyšla domácím standardní situace a Kelnar vyrovnal. „Hráči byli na to upozorňováni, je to škoda,“ litoval trenér. „Druhé poločasy nezvládáme přišli jsme v nich o body jak s Karvinou, tak Rýmařovem. Do toho ty zahozené šance. Musíme na tom zapracovat. Ztráta z Heřmanic mrzí, měli jsme tam vyhrát,“ zakončil Artur Wojnarovský.

Heřmanice – Frenštát 1:1 (0:1)

Branky: 60. Kelnar – 7. Klimpar. Rozhodčí: Svoboda – Běhal, Paskal. ŽK: Kelnar, Bělíček, Kaspřík, Bílý – Baran, Walder. Diváci: 168.

Frenštát: Chvěja – Pokorný (70. Bolcek), Farský, Žitnik, Buchlovský – Walder, Gros (89. Žák), Fojtík, Nezhoda (61. Macíček), Baran (89. Žídek) – Klimpar. Trenér: Artur Wojnarovský.