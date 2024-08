„Oproti zápasu MOL Cup nám vypadlo pět hráčů ze základní sestavy, a to i včetně Pavla Klimpara, který se zranil,“ začal směrem k nedělnímu duelu hovořit trenér Frenštátu Roman Bartoš. „Nechtěli jsme hrát zanďoura a čekat na smrt. Od prvních minut jsme tak hýřili aktivitou a vypracovali si dvě šance. Bohužel jsme je neproměnili,“ litoval hostující stratég.

Skóre utkání otevřel ve 13. minutě domácí Teplý. „Havířov byl lepší na míči, měli větší kvalitu. Dostával se i do šancí. Ty byly ale i na naší straně,“ podotkl Roman Bartoš a pokračoval: „I po přestávce jsme chtěli hrát aktivně, což se nám dařilo. Byli jsme ve hře. Tutovku měl Střelec, trefili jsme břevno. Jenomže branku se nám vstřelit na rozdíl od domácích nepodařilo. Havířov vyhrál zaslouženě. My jsme ale špatný dojem nezanechali. Když to shrnu, tak výsledek je pro nás krutý.“

Havířov – Frenštát 3:0 (1:0)

Branky: 13. a 77. Teplý, 87. Wojnar. Rozhodčí: Poláček – Vlk, Svoboda. ŽK: Berek – Biedermann, Střelec, Macík. Diváci: 690.

Frenštát: Málek - Biedermann (88. Maruchnič), Macík, Rek, O. Bezloja – M. Bezloja, Rozsíval (68. Bzirský), Hlosta – Žáček (83. Vyvial), Střelec (88- Baletka), Strnad. Trenér: Roman Bartoš.