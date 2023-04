/FOTOGALERIE/ Novojičínští fotbalisté obrali favorizovanou rezervu Opavy, a to ještě na jejím hřišti. Svěřenci trenéra Martina Štverky se blýskli dobrým výkonem, podpořeným skvělým Adrianem Hubem v brance. Nový Jičín se bodově dotáhl na vedoucí béčko Karviné.

SFC Opava B - Nový Jičín 0:1 | Foto: Deník/Petr Widenka

Novojičínští měli problémy se složením sestavy. Mimo bylo pět hráčů ze základu. „Sestavu jsme doslova lepili. Chybělo nám pět hráčů. Čekali jsme na kluky, co hráli dopoledne za dorost, který hraje v divizi o záchranu. Ve 20. minutě šel do hry Kachel, který nehraje v dorostu v základu, já mu ale věřím,“ poznamenal trenér Nového Jičína Martin Štverka. „Nieslanika jsme stáhli do zálohy, prakticky jsme hráli bez útočníka,“ doplnil šéf hostující lavičky.

Jediná branka padla v 19. minutě. Vahalík založil útočnou akci, narazil si se spoluhráčem a obstřelil brankáře. Hosté pak měli ještě ještě jednou dobrou most. Kocián si na levé straně poradil s dvěma protihráči, nahrál Byrtusovi ale ten netrefil bránu.

„Fotbal je o gólech, když je nedáte, nemůžete vyhrát. Měli jsme moře šancí, ani jednu jsme ale neproměnili,“ smutnil po zápase opavský kouč Zdeněk Partyš. „Byli jsme aktivní ale nebyli jsme schopni najít recept na soupeřovu defenzivu. Ve vápně soupeře kraloval stoper Nippert, v brance pak Hub,“ pokračoval kouč opavského béčka, který měl k dispozici šest hráčů prvního týmu. „My jsme měli šest hráčů z áčka, soupeř v sestavě dorostence a vidíte výsledek,“ kroutil hlavou. „U nás to bylo o gólu, věřím, že kdybychom ho dali, vyhrajeme. Po faulu na Vránu jsme měli kopat penaltu, rozhodčí ji nakonec ale odvolali. Na to se ale vymlouvat nechci,“ podotkl Zdeněk Partyš.

Na novojičínské straně zavládla euforie. „Jsem na kluky neskutečně pyšný. Hráli výborně, šli doslova na krev. Opava měla sílu, my ve druhém poločase i štěstí. Naše defenziva pracovala velmi dobře. Už teď se těšíme na další zápas,“ zakončil Martin Štverka.

SFC Opava B – Nový Jičín 0:1 (0:1)

Branka: 19. Vahalík. Rozhodčí: Kaloč – Krupa, Sivera. ŽK: Vincour. Diváci: 85.

Opava: Němček – Vincour, Blažej (74. Mikulenka), Latoň – Ščudla (81. Dušek), Gorčica, Macháček (74. Celta), Whiffen (46. Žídek), Vrána – Veselý, Šeba. Trenéři: Zdeněk Partyš, Zbyněk Pospěch.

Nový Jičín: Hub – Jež, M. Gaži, Nippert, F. Gaži – Vahalík (65. Tuma), Procházka (20. Kachel), Nieslanik, Magdon, Kocián – Byrtus (93. Siwy). Trenér: Martin Štverka.