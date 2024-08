„Nebylo to jednoduché utkání. Čekaly se od nás tři body. Stejně jako Krnov máme nové a mladé mužstvo. Sami jsme si to udělali těžší,“ přiznal trenér Frenštátu Roman Bartoš. „První poločas nebyl z naší strany dobrý. Vše nám trvalo, působili jsme mdlým dojmem, chyběla mi tam i hladovost. Přišlo mi, že jsme byli po čtvrtečním náročném tréninku zataveni, což beru na sebe,“ pokračoval kouč Beskydu. „Krnov hráli sympaticky. Snažil se být hodně na balonu a dokázal si vytvářet šance. My jsme své pokusy nedokázali dotáhnout do finálového konce,“ mrzelo domácího trenéra.

Vstup do druhého poločasu Frenštátu vyšel. „Chtěli jsme hrát aktivně, a to se nám dařilo. Díky dobrému napadání jsme donutili soupeře k chybě,“ začal s rozborem druhého poločasu Roman Bartoš. Bzirský ve středu hřiště získal balon, přesnou přihrávkou našel Střelce, který dal míč pod sebe na Strnada a ten ho uklidil do branky. „Naše hra se zlepšila. Dali jsme i druhý gól Bzirským, který sudí uznal. Nakonec ho ale po minutě odvolal. Podle videa šlo o regulérní branku,“ kroutil hlavou Roman Bartoš. „Zbytek zápasu jsme si zkušeně pohlídali. Musím ale přiznat, že jsme se na tři body nadřeli. Hlavně první poločas byl špatný,“ zakončil frenštátský kouč.

Frenštát – Krnov 1:0 (0:0)

Branka: 48. Strnad. Rozhodčí: Korch – Havrlant, Krupa. ŽK: Žáček, Bzirský, Ševčík, Macík, Rek – Matyska, Grulich, Drexler. ČK: 73. Drexler. Diváci: 272.

Frenštát: Málek – Žáček, Ševčík, Macík, O. Bezloja (74. Biedermann) – Hlosta, Bzirský, Střelec – Strnad, Klimpar (74. Rek), Jedlička. Trenér: Roman Bartoš.

Krnov: Rolný – Sabó, Matyska (85. Kubík), Křištof, Lavrovič – Koval, Rubý, Levčík, Zajíček, Grulich (77. Kolbasa) – Gramel (68. Groda). Trenér: David Drexler.