V domácí sestavě chyběl špílmachr Mozol. „V Břidličné se zranil a vypadá to, že bude chybět i za týden v Polance,“ komentoval absenci klíčového hráče domácí kouč Jan Woznica. Jeho tým nezačal vůbec dobře. „Na soupeře jsme se poctivě připravovali. Bohužel hned v úvodu jsme couvali zbytečně hluboko a vyrobili faul,“ rozebíral úvodní minuty bílovecký stratég. Bohumínu se naskytla možnost dobré strandardky. Míč si postavil Hanus a nedal Padušákovi šanci – 0:1. „Inkasovaný gól nás vybídl k ještě větší aktivitě. Měli jsme více ze hry a i dvě možnosti. Jelen ani Limanovský ale gól nedali,“ pokračoval Jan Woznica. Ve 25. minutě se do míče opřel Dresler a střelou z třiadvaceti metrů vyrovnal. „Naše hra šla nahoru. O přestávce bylo z hráčů cítit odhodlání strhnout vítězství na naší stranu. Věřil jsem, že se nám to podaří,“ přiznal trenér.