„Svažoval jsem to do poslední možné chvíle,“ podotýká Woznica. „Odcházím ale s dobrým pocitem, čistým stolem a Hlubině budu v divizi přát, aby tam hrála důstojnou roli. Hráčsky i herně na to má. A na vzájemný zápas se těším už teď,“ doplnil.

Dva postupy najednou! Hlubina jde do divize i kraje. Ožana: Historická sezona

Co tedy říkáte na postup Hlubiny?

Jak říkám, mám radost. O tohle jsme se celé dva roky snažili. A že to vyšlo takhle dodatečně, na to se už nikdo ptát nebude. Bylo to regulérní cestou, i když ze čtvrtého místa, takže mám radost. Zejména kvůli hráčům, kteří si myslím, si to zasloužili. Jsem rád.

Takže vám to nekazí ta dodatečnost, že jste si neužili ty správné emoce a radost hned na hřišti po vítězství v soutěži?

Asi to neřeším. Samozřejmě je něco jiného, když člověk vyhraje soutěž, uhraje si to na hřišti, a postoupí. Pak jsou z toho velké emoce, pamatujete si to celý život. Takhle dodatečně je to něco jiného, ale radost máte, protože ve finále v srpnu bude Hlubina hrát divizi. Bude hrát těžší zápasy, které chtěla, takže je jedno, jak se k tomu došlo.

Bílovec má nového kouče! Petera Šloffa střídá Jan Woznica

Jak hodnotíte ročník z pohledu Hlubiny?

Teď jako úspěšný. Vyhráli jsme dva poháry, postoupili, takže by bylo blbé říkat, že to byla neúspěšná sezona. Samozřejmě jsem si vědom, že jsme mohli být umístěni trochu výš, měli jsme mít víc bodů, asi jsme si to měli uhrát sami, ale i tohle k fotbalu patří. Za mně je spokojenost.

Myslíte, že jste měli na to, aby se suverénním Krnovem hráli bok po boku o první místo?

Těžko říct. Nebo takhle… Myslím si, že jsme na to měli, ale Krnov chytil na podzim takovou fazonu, že utekl všem o parník. Když jsme v době, kdy to vypadalo, že se nepostoupí, hodnotili sezonu, tak sami jsme si přiznali, že na jaře jsme klíčové zápasy nezvládali. Mohli jsme vrch dotáhnout, ale nedotáhli. Celkově se ale sezona zlomila už v říjnu. Tam nás zasáhl covid ve velkém stylu. Sestavu jsme doplňovali z dorostu i B-týmu, a nakonec ze čtyř zápasů se soupeři, se kterými jsme měli udělat body, jsme uhráli jediný. Tam jsme hodně poztráceli a zlomilo se to.

Bílovec dal v první půli gól, měl další šance, nakonec ale bral bod

Když bylo v nenávratnu první místo, pak druhé, měli jste v hlavách, že postupovým může být i třetí, či čtvrtá pozice a není tak nic ztraceno?

Měli. Před hráči jsme to neventilovali, aby jim to nesvazovalo nohy, ale už po podzimu, kdy jsme byli šestí a viděli tu ztrátu na čelo, tak jsme cílili spíše na třetí místo. To se přiznám. Chtěli jsme bednu. A zda to bude stačit, s tím jsme nekalkulovali. Nakonec se to vykrystalizovali tak, že jsme byli do předposledního kola ve hře o druhé místo.

Říkal jste, že Hlubina bude hrát těžší zápasy. Nicméně už ne pod vámi, vy míříte do Bílovce. Proč? Byla to otázka nabídky?

Nemá to žádný hlubší důvod. Bílovec mě oslovil den po našem utkání v Kobeřicích, kde jsme remizovali 2:2, a prakticky jsme tím ztratili šanci na druhé místo, které bylo postupové. V té chvíli jsem se rozhodoval, zda na Hlubině pokračovat, a pokusit se znovu o postup příští rok, nebo přijmout výzvu a jít trénovat rovnou do divize. Na rovinu říkám, že to bylo nejtěžší rozhodování v mé fotbalové kariéře. Hráčské i trenérské. Svažoval jsem to do poslední možné chvíle, ale nakonec jsem to vzal.

Trenér Hlubiny Woznica o pohárech: Trnitá cesta, mám radost. Ocenil Vendryni

Kdybyste věděl o postupu Hlubiny dříve, než na konci června, bylo by to rozhodnutí o Bílovci stejné?

To je hodně těžká otázka. (usmívá se) Už od začátku mě divize s Hlubinou lákala, teď když by byla ta možnost ji s ní skutečně hrát, bylo by to ještě lákavější. Na druhé straně, Bílovec vnímám celkově jako posun. Nejen soutěžně. Je to klub, který má výborný kádr, bývalé ligové fotbalisty, velké ambice, a už jen to, že mě oslovil, jsem vnímal jako překvapení i šanci. Je pravděpodobné, že bych se rozhodl stejně. Ale bylo by to ještě těžší.

Berete jako závazek převzít tým Bílovce, který hned po loňském postupu do divize bojoval v horních patrech, byť nakonec skončil ve středu tabulky?

Je to závazek, minimálně bych na to chtěl navázat. Samozřejmě každý trenér má své, já také budu do chtít vnést svůj postoj k fotbalu, ale tým je tu kvalitní. Určitě nechci z ambic, které v klubu byly a jsou, ustupovat. Opět chceme hrát nahoře, pohybovat se v nejlepší trojce čtyřce a uvidíme, kam nás to může dostat.

Trenér Hlubiny Woznica: Není to ideální sezona. Brabec? V šatně ještě nebyl

Jaké bude pro vás jako mladého kouče trénovat hráče, kteří působili ve vyšších soutěžích?

Nevnímám to jako handicap. Vesměs se všemi hráči se znám, buď jsme hráli spolu, nebo proti sobě, takže v tom problém nevidím. Ani ve fungování, že nejsem o tolik let starší. Navíc na Hlubině to bylo v uvozovkách horší, protože tam byli kluci o pět šest let starší. A bylo to v pohodě. Obavu z toho nemám.

S tím, co jste odvedl na Hlubině, jste spokojený?

Jsem. Zrovna nedávno na mě vyskočil článek, kde se Hlubina v Deníku představovala. Měl jsem tam rozhovor, a mluvilo se o tom, co bych rád, aby se povedlo, a kdybych odcházel, co bych za sebou chtěl zanechat. Samozřejmě jsem říkal něco o tom, že bychom chtěli mít svou tvář, postoupit do vyšší soutěže a ve finále, abych i hráčům něco dal. Něco tam zanechal. Nevím… V mých očích se to povedlo. Odcházím s dobrým pocitem, čistým stolem a Hlubině budu v divizi určitě přát, aby tam hrála důstojnou roli. Hráčsky i herně na to má.

Hlubina prospala v Kobeřicích poločas. Trojka se nás asi týkat nebude, tuší kouč

Už jste přemýšlel, jaký bude pro vás vzájemný zápas?

To jsem zjišťoval jako první, když jsem se dozvěděl, že Hlubina postupuje. Hrajeme tam v polovině října. Určitě se na to budu těšit. Na jedné straně to bude zápas jako každý jiný, o tři body, ale také to pro mě bude speciální. Budu se těšit.

A máte nějakou nejsilnější vzpomínku na hlubinské angažmá?

Zápasů bylo moc, vzpomínek také. Logicky ale na této úrovni se málokomu poštěstí, že si zahrajete soutěžní utkání s ligovým mančaftem. Byť jsme s Karvinou prohráli 0:6, tak tohle byla asi moje největší vzpomínka. Myslím si, že i přes porážku jsme zanechali velmi dobrý dojem a v očích širší fotbalové veřejnosti v Moravskoslezském kraji Hlubina vyskočila. To je asi pro mě největší vzpomínka.