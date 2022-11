BOHUMÍN – KARVINÁ B 3:3 (1:2)

BRANKY: 31. Hanus, 68. z pen. Halaška, 86. Kodeš - 11. Kokovas, 25. Trček, 77. Clement. Diváci: 408.

Patrik Poštulka (asistent trenéra Bohumína): „Myslím, že poslední kolo se divákům muselo líbit a nabídlo hned několik zápletek. V úvodu to sice vypadalo, že to bude opatrný zápas, každé mužstvo vyčkávalo s čím přijde ten druhý. První gól to ale odšpuntoval a diváci se museli bavit. My jsme museli dotahovat dvoubrankové manko po rychlých brejcích soupeře, ale nakonec jsme dokázali snížit, což bylo důležité. V poslední minutě prvního poločasu jsme mohli i vyrovnat, ale skvělý zákrok předvedl gólman hostů proti Hanusovi. Ve druhé půli jsme už dokázali vyrovnat, ale soupeř nám opět odskočil na jeden gól. Naštěstí jsme to v závěru silou vůle urvali a vytěžili alespoň bod, se kterým po průběhu musíme být spokojení. Chtěl bych pochválit celé mužstvo za to, že to nezabalilo a ukázalo svojí sílu.“

Marek Bielan (trenér Karviné B): „Rozestavení jsme změnili na 3 - 4 - 3, hráli zezadu na rychlé brejky a chytali Bohumín při jejich ztrátách. Ze dvou jsme dali dva góly a měli ještě dvě šance, které jsme zbytečně zbrkle vyřešili. Soupeř hru zjednodušil, začal to nakopávat a hrát na standardní situace, kde je silnější. Z jedné se mu nakonec podařilo snížit na 1:2, potom měl Hanus ještě gólovku z rohu, kdy nás podržel brankář a vytáhl to ze šibenice. V poločase jsme si řekli, že bychom měli hrát zodpovědněji a víc podržet balon, ale to se nám přestalo dařit. Náš mladý hráč udělal penaltu, kdy šel sám z boku na brankáře zbytečně skluzem, a bylo to 2:2. Pak se hrálo nahoru - dolů, náš třetí gól dal Clement po krásné akci Molitorisze. Bohužel ze standardní situace, kterou jsme odvrátili na roh, z něho soupeř nastřelil břevno a z odraženého balonu v 86. minutě pak patičkou srovnal na 3:3. Jsme zklamaní, protože jsme několikrát vedli a věřili, že to uhrajeme.“