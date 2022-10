POLANKA – RÝMAŘOV 1:0 (1:0)

BRANKY: 2. Leibl. Diváci: 130.

Lubomír Adler (trenér Polanky): „Věřím, že nás tento zápas zase vrátil do hry. Že nás nakopne, protože jsme to po kondiční a silové stránce odmakali, i když herně to třeba nebylo nic extra. Dost míčů jsme ztráceli v prostorech, kde jsme je měli uhrát. Lepší měla být i finální a předfinální fáze. Přesto jsme měli spoustu šancí, kdybychom v poločase měli o dvě tři branky víc, bylo by to optimální. Místo toho jsme se třepali až do konce, protože soupeř z ojedinělé standardní situace trefil břevno. Být to gól, bylo by to kruté.“

Milan Furik (trenér Rýmařova): „Rozhodla situace, na kterou jsme se připravovali. Kluky jsem na ni ještě těsně před zápasem upozorňoval, takže to měli v hlavách. Bohužel, krátce poté, co jsem jim tohle řekl, tak udělali takovouhle chybu. Gól byl z kategorie šťastných. Nebylo to však poprvé, co se Polance podařilo dát z obdobné situace branku. Nicméně prohrát 1:0 takovým gólem, to mrzí. Byl to podle mě remízový zápas. Ani jeden z gólmanů v permanenci příliš nebyl. My jsme v utkání měli dvě, možná tři zajímavé příležitosti. Střela Honzíka Kocúra, ani hlavička Dušana Dostála však bohužel k brankám nevedly. Soupeř byl zkrátka šťastnější o tu jednu střelu, která se mu v úvodu podařila.“