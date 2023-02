Po přestávce se už trefovaly pouze Vítkovice. „My jsme museli improvizovat. V prvním poločase se nám zranil Mozol, kterého následovali Pěla a Tomášek. Vítkovice nás v závěru zlomily,“ přiznal kouč.

Co se týká hráčských změn, tak avizovaný odchod Marka Mikuše do Frenštátu se nekoná. „Rozhodli jsme, že nakonec nikoho zatím pouštět nebudeme. Jedině Tomáš Socha se vrací do Kopřivnice. Divizi by kvůli pracovnímu vytížení nestíhal,“ vysvětlil Jan Woznica a dodal: „Je možné, že do startu jarní části ještě jednoho hráče přivedeme. Jsme s v kontaktu s kluby z vyšších soutěží,“ doplnil šéf bílovecké lavičky. V sobotu čeká na jeho tým přípravný duel s Pustou Polomi.

Vítkovice – Bílovec 3:1 (1:1)

Branky: Žák, Chýlek, Vrbka – Gajdošík.

Bílovec, I. poločas: Padušák – Tomášek, Heiník, Dresler – Limanovský. Koschatzký, Mozol (36. Raszyk) – M. Socha, Pěla, Gajdošík. II. poločas: Minařík – Mikuš, Heiník, Dresler – Čavera, Koschatzký, Raszyk, Dluhoš – Limanovský, Pěla (55. Gajdošík), M. Socha. Trenér: Jan Woznica.