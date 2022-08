První poločas patřil hostujícímu Bílovci. „Začali jsme výborně. První poločas jsme měli pod kontrolou. Věděli jsme, co bude Nový Jičín hrát, byli jsme na to připraveni. Domácí celek jsme k ničemu nepustili,“ rozebíral utkání trenér Bílovce Jan Woznica. První branka byla k vidění ve 26. minutě. Mozol kopal standardku, našel hlavu Krayzla a ten překonal Huba. A to nebylo vše. Šest minut před koncem prvního poločasu udělal ve vápně zasekávačku Cverna, míč předložil Limanovskému, který ho uklidil do branky. „Prvních pětatřicet minut bylo z naší strany hrozných. Bílovec byl jasně lepší. Přehrával nás, my jsme neběhali, chyběl nám důraz. Byli jsme pomalu zralí na ručník,“ přiznal trenér Nového Jičína Martin Štverka. Dvě minuty před poločasem vypadal brankáři Padušákovi balon z rukou a Zagol vstřelil gól naděje. „Jeden z rozhodujících momentů utkání. Zbytečný gól, který domácí postavil na nohy,“ mrzelo Jana Woznicu. „V závěru první půle šla naše hra nahoru. Dali jsme gól, který nás zvedl,“ doplnil Martin Štverka.