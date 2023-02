Osmnáctiletý stoper Matěj Mieszek se aktuálně zapojil do přípravy v divizním Novém Jičíně. Odchovanec třineckého fotbalu naposledy působil v Karviné, kde kopal za místní devatenáctku.

Matěj Mieszek | Foto: Fotbal Třinec

„Neřekl bych, že se jedná o zkoušku. Máme s Třincem dohodu, že by nám nějakého hráče pustil. Matěj se k nám připojil, poté, co absolvoval přípravu s druholigovým áčkem. Musím si říci, že v zápase si nevedl špatně. Je to kluk, který ví, co chce. Zvyká si na mužský fotbal a klidně se může stát, že jaro stráví u nás,“ řekl trenér Nového Jičína Martin Štverka.