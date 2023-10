Premiéra pro nového kouče frenštátských fotbalistů Romana Bartoše dopadla dobře. Beskyd si domů z Havířova veze bod za remízu 2:2. Tu zařídil ve čtvrté minutě nastavení Bednář.

Frenštát veze cenný bod | Foto: Lubomír Mazoch

Beskyd odjížděl k utkání v okleštěné sestavě. Navíc když se během zápasu zranil Bzirský, musel do hry i náhradní gólman Málek.

Po bezbrankovém prvním poločase začaly padat i góly. Po hodině hry vyšel hostům brejk a Hrabec otevřel skóre. Havířov nakonec výsledek otočil,když se šest minut před koncem trefil Heller. Vypadalo to, že domácí urvou tři body. „Naštěstí nám v nastavení vyšla standardka a my jsme vyrovnali. Pro nás zlatý bod,“ vydechl si trenér Frenštátu Roman Bartoš. Opatřil našel hlavu Bednáře a ten vyrovnal.

Pro Romana Bartoše šlo o zvláštní zápas, v minulosti totiž v Havířově působil. „Je to tak. K Havířovu mám vztah. Míra Matušovič má můj respekt,“ řekl. Po konci Romana Kučerňáka ukázalo klubové vedení na něj. „Asi se to nabízelo. Mám trenérskou licenci, navíc jsem zraněný, takže hrát nemohu. Beru tu to tak, že jsem nyní zaskakující trenér,“ poznamenal Roman Bartoš.

Havířov – Frenštát 2:2 (0:0)

Branky: 61. Wojnar, 84. Heller – 54. Hrabec, 90.+4. Bednář. Rozhodčí: Schneider – Šafrán, Potiorek. ŽK: Majerczyk, Kocemba, Kisza, Michalčák – Bednář, Hrabec, Bzirský. Diváci: 200.

Frenštát: Hamza – Bednář, Ševčík, Macík, Biedermann (66. Zahaluk) – Kalfas, Opatřil, Bzirský (79. Málek) – Strnad, Klimpar, Hrabec (66. Macura). Trenér: Roman Bartoš.