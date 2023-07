Fotbalisté frenštátského Beskydu ukončili účinkování v letošním ročníku MOL Cupu. Na domácím trávníku nezvládli duel s Vítkovicemi. S loňským účastníkem MSFL prohráli 1:2.

Frenštát vypadl z poháru. | Foto: Se souhlasem Pavla Hrdličky.

Kádr Beskydu prošel v letní pauze přestavbou a do utkání s Vítkovicemi nenastoupili domácí ještě v kompletním složení. „Na to se ale vymlouvat nechci. Zápas jsme měli zvládnout,“ řekl úvodem kouč Frenštátu Roman Kučerňák. V prvním poločase příliš zajímavých momentů k vidění nebylo. „Nepohlídali jsme si soupeřův aut a on nám z toho dal branku. Sami jsme si v prvním poločase žádnou gólovku nevytvořili,“ přiznal trenér Beskydu.

Po přestávce se hra domácích zlepšila. „Měli jsme několik šancí. Dvakrát jsme trefili brankovou konstrukci, bohužel branka z toho nepadla,“ litoval Roman Kučerňák. Na břevnu skončila rána Bzirského z trestného kopu. Další gólovky měli Klimpar s Pyclíkem. Vítkovice nakonec vstřelily Chýlkem druhou branku. Frenštát v nastavení už jen korigoval na konečných 1:2. „Náš výkon nebyl dobrý. Věřím, že za týden proti Krnovu to bude z naší strany lepší,“ zakončil Roman Kučerňák.

SK Beskyd Frenštát pod Radhoštěm – Vítkovice 1:2 (0:1)

Branky: 92. Martynek – 41. a 69. Chýlek. Rozhodčí: Kaloč – Banat, Ganaj. ŽK: Kalfas, Macík, Ševčík – Mrozek, Fulier, Tkáč. Diváci: 180.

Frenštát: Hamza (46. Málek) – Bednář, Macík, Ševčík, Rek (88. Geryk) – Bzirský, Opatřil, Pyclík (88. O. Bezloja), Macura (46. Martynek), Kalfas – Klimpar. Trenér: Roman Kučerňák.