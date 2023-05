/FOTOGALERIE/ Novojičínští fotbalisté nezvládli domácí duel s Valašským Meziříčím. Domácí celek vyrobil hned několik chyb, které soupeř potrestal. Navíc po odstoupení Filipa Pražáka přestala Novému Jičínu fungovat defenziva. Domácí celek nakonec prohrál 1:3.

Nový Jičín - Valašské Meziříčí 1:3 | Foto: Deník/VLP Externista

„Zápas jsme nezvládli a zaslouženě prohráli. Hráči očividně nebyli v hlavách dobře nastaveni,“ přiznal domácí kouč Martin Štverka. „Měli jsme šance, které jsme nevyužili. Soupeř naše chyby trestal,“ dodal. Ve 25. minutě dal gólman Kozelský balon na Ježe, který šel do kličky, o míč přišel a Smilek otevřel skóre – 0:1. „To už nehrál Filip Pražák, který je pro nás stěžejním hráčem. Bez něj, nám defenziva nefunguje, tak jak má,“ přiznal novojičínský kouč Martin Štverka. „Filip se zranil. Sice to ještě zkusil, ale už to nešlo,“ dodal.

Ve druhém poločase se obraz hry nezměnil. „Měli jsme šance, ale ty jsme nedali. Soupeř své šance, které přišly po naších chybách proměnil. Nebylo to z naší strany dobré. Naším klukům chyběla koncentrace. Je to pro mě velké zklamaní,“ zakončil trenér Martin Štverka.

Nový Jičín – Valašské Meziříčí 1:3 (0:1)

Branky: 85. Staněk – 25. Smilek, 57. Výmola, 61. Sovák. Rozhodčí: Vlk – Zapletal, Vychodil. ŽK: Jež, Zagol – Pobořil, Hrdlička. Diváci: 111.

Nový Jičín: Kozelský – F. Gaži, Pražák (30. Nippert), Zagol, M. Gaži (66. Kocián) – Vahalík (46. Hurta), Magdon, Jež, Byrtus – Staněk- Nieslanik (72. Janovský). Trenér: Martin Štverka.