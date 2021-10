V super formě se nachází divizní nováček z Bílovce. V sobotu si na domácím trávníku poradil s Dětmarovicemi. Zranění zad nepustilo do hry klíčového muže Václava Mozola. I přes tuto absenci Bílovec vyhrál 2:1.

Bílovec má další výhru | Foto: Luboš Mazoch

„Vašek Mozol měl problémy se zády už v týdnu. Chtěl to ale zkusit. Bohužel po rozcvičce nám oznámil, že to nepůjde,“ okomentoval absenci svého klíčového hráče trenér Peter Šloff. Nováček nezačal dobře, ve 25. minutě inkasoval. „Naštěstí se nám podařilo do poločasu vyrovnat,“vydechl si domácí stratég. K Dluhošovi se dostal odražený míč a ten ho z voleje nasměroval pod břevno – 1:1.