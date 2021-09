„Hráli jsme zatím proti nejtěžšímu soupeři v divizi. Kluci zápas poctivě odmakali a po zásluze byli odměněni,“ řekl s pyšným tónem v hlasu trenér Bílovce Peter Šloff. Skóre se poprvé měnilo už ve dvanácté minutě, kdy se prosadil kanonýr Střelec. „Z vedení jsme se ale dlouho neradovali. Nejenže Rýmařov vyrovnal, ale výsledek otočil,“ pokračoval domácí kouč. Na 1:1 srovnával Jeřábek, když po nákopu Jiřího Furika využil nedorozumění obrany s brankářem Jaškou. Na 1:2 dával Navrátil, poté, co využil přihrávky Jiřího Furika. Ještě předtím měl dvě velké šance David Furik, přizvednutí Jeřábka skončilo na břevnu. Ve 35. minutě kopali domácí standarku. Brankář Kameník vyrazil balon a Mikuš ho doklepl do sítě.

Po přestávce se už nehrálo v tak vysokém tempu, jako v první půli. Rýmařov zahrozil Jiřím Furikem. Hodně nebezpečně vypadala rána Jeřábka z trestného kopu. Závěr zápasu ale patřil domácím. Bílovec rozjel akci po pravé straně, míč se dostal k Limanovskému, který ho ve skluzu dopravil do branky – 3:2. „Rýmařov je někde jinde, než další týmy v divizi. Je to fotbalové mužstvo, které chce hrát fotbal. O to více nás vítězství těší,“ zakončil Peter Šloff.

Bílovec – Rýmařov 3:2 (2:2)

Branky: 12. Střelec, 35. Mikuš, 77. Limanovský – 14. Jeřábek, 29. Navrátil. Rozhodčí: Janeček – Broskevič, Ehrenberger. ŽK: Cverna, Pavlík, Tomášek – Jeřábek, M. Furik, Kučera. Diváci: 154.

Bílovec: Jaška – Pavlík, Dybal (66. Dresler), Krayzel – Mikuš (77. Raszyk), Cverna – Limanovský, Dostál (66. Dluhoš), Mozol – Střelec, M. Socha (82. Tomášek). Trenér: Peter Šloff.