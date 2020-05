Novojičínští fotbalisté jdou do akce dvacátého května

Konečně se dočkali! Divizní fotbalisté Nového Jičína znají datum prvního společného tréninku. Do akce po vynucené koronavirové přestávce půjdou dvacátého května. První blok přípravy by měl trvat měsíc a měl by být proložen i dvěma až třemi přípravnými duely.

Alois Skácel, trenér Nového Jičína | Foto: VLM