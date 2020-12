Trenére, jak se zrodilo vaše angažmá v Novém Jičíně?

S Novým Jičínem jsem byl v kontaktu už delší dobu, dvakrát jsme spolu jednali, ale v obou případech z mého angažmá nakonec sešlo. Jednou jsem byl pod smlouvou v Bílovci, podruhé v Dolním Benešově, takže to vyšlo až napotřetí. Je to dlouhodobější zájem o to, abych se do Jičína přesunul, s panem Hurtou jsme se domluvili celkem rychle.

Bylo něco, kvůli čemu jste váhal, jestli nabídku přijmete?

Dvakrát už jsem Jičín byl nucen odmítnout a v klubu měli mé slovo, že pokud přijde nabídka potřetí, už ji neodmítnu. Bylo jasné, že pokud se dohodneme na podmínkách a nějaké koncepci, tak se domluvíme. Naší dohodě nic nebránilo, nebylo nad čím váhat.

Mluvíte o dohodě na podmínkách, jaké jste tedy na vedení měl požadavky?

Zajímalo mě, jestli je klub zajištěný, zda je klub po téhle stránce v pořádku. Byl jsem ubezpečen, že tomu tak je. Chtěl jsem také vědět, jestli se vrátíme na stadion do Nového Jičína, protože na podzim hráli v Kuníně, v tomhle směru by to také mělo být v pořádku, stadion je hotový. Nejdůležitější je ale samozřejmě kádr, mluvili jsme i o tom, zda jsou hráči v klubu ochotni pokračovat. Shodli jsme se i na prioritách, což je jednoznačně udržení divize a zlepšení herního projevu. Ambice jsou, to je pro mě důležité.

Na jak dlouho jste si plácli?

Alfou omegou všeho je záchrana. Domluva zní tak, že pokud se zachráníme, bude to na rok a půl. Pokud bychom spadli, řešili bychom to v létě. Pevně věřím, že se zachráníme, ale kdyby se tak nestalo, tak by to bylo o tom, zda by byla s mou prací spokojenost a zda by se chtělo hned postoupit zpět.

Nový Jičín je po podzimu s devíti body až dvanáctý. Máte o týmu přehled?

Jak jsem říkal, v kontaktu jsme delší dobu, takže vím, jak se mužstvo tvořilo na začátku sezony, že tam problémy byly a dávalo se to dohromady za pochodu. Párkrát jsem Jičín navíc viděl. Určitě týmu nepřidal ani azyl v Kuníně. Přehled ale o mužstvu mám, navíc když se podíváte, tak je jasné, že mužstvo hodně branek inkasovalo a málo vstřelilo. Víme, na čem bychom měli pracovat.

Jakým stylem fotbalu se chcete v Novém Jičíně prezentovat?

Nerad hru skládám na úkor soupeře, vždy připravuju své mužstvo. Chceme hrát ofenzivně, být produktivní. Mám to nastavené tak, že radši dám o gól víc než soupeř, než abych to ukopal na nulu. Chceme hrát aktivní presink, vysoko nahoře. Abychom byli účelní a získávali míče na soupeřově polovině. Takže žádný beton, ale ofenzivní fotbal náročný na fyzickou i herní stránku.

Na jaře vás čeká tuhý boj o záchranu, budete na to mužstvo chystat i po psychické stránce?

Každý zápas bude samozřejmě náročný, navíc když se hraje pod nějakým tlakem, tak se samozřejmě hraje hůř. Kluky budeme muset motivovat psychicky, aby měli neustále pozitivní mysl. Můžou přijít chyby, to se stává, ale nesmí být výrazné a nesmí být zapříčiněné laxností nebo nezodpovědností. Tým budeme muset zvednout, na druhou stranu soutěž je vyrovnaná a starosti se záchranou nebudeme mít jenom my. Musíme se dobře připravit a poctivě trénovat.

Říkal jste, že jste mužstvo na podzim několikrát viděl. Asi tedy tušíte, kde bude potřeba posílit…

Potřebovali bychom hráče na každý post. Důležité je, aby se dali dohromady brankáři, na podzim byl zraněný Hub, pak tam chytal mladý kluk, takže snad budeme zdravotně v pořádku. Chtělo by to něco do obranné fáze, gólů bylo hodně. Vím, jak se bránilo, takže by to někoho přivést chtělo. Hledat budeme i záložníka, dalo se sedm branek, ofenziva nebyla velká. Každý trenér samozřejmě hledá i útočníka, ale nejvíce mě trápí stoper a nějaký záložník.

Máte tušení, kde se po hráčích budete poohlížet?

Určitě mám. Řekl bych, že už dokonce existuje dohoda s jedním hráčem, který už za Jičín hrál, bylo to takové moje přání. Snad to vyjde, zatím jej nebudu jmenovat, ale je to na dobré cestě. Mimo to jsem oslovil dva hráče, které máme v jednání a sedneme si s nimi. Kádr je ale široký, nechci nikoho předem odepisovat. Věřím, že jsou kluci všichni zdraví a natěšení, soutěž se zase dlouho nehrála. Na druhou stranu nevím, jestli někdo nebude mít nějaké povinnosti nebo zaječí úmysly, chci ale chlapce vidět a na základě toho se budeme rozhodovat. Potřebujeme ale posílit, takže s obráncem a záložníkem jednáme.

Na jaře vás čeká kvůli nedohranému podzimu hned šestnáct zápasů, budete tým skládat i s ohledem na větší porci utkání?

Jaro bude náročné, zápasů bude hodně. Hrát se budou středy i soboty, nápor na hráče bude hodně velký. Můžou přijít červené karty, zranění nebo další věci, kádr tak potřebujeme dostatečně široký a kvalitní. Nechci ovšem mít v týmu jen kusy, každý ten hráč musí mít své místo a uplatnění.

Pojďme ještě krátce k vám, naposledy jste trénoval MSFL v Dolním Benešově…

Nastoupil jsem tam loni v září, dostal jsem za úkol klub stabilizovat a pokusit se o záchranu. I díky covidové situaci se nám to podařilo, uhráli jsme nějakých sedm osm bodů. Tým byl připravený, pro mě to byla štace atraktivní, vyzkoušel jsem si poloprofesionální fotbal, předváděli jsme navíc solidní výkony. Po sezoně mi ale končila smlouva, z domova jsem to měl trošku dál, takže jsme se nakonec rozloučili. Byla to pro mě velká zkušenost, vidím tam jenom plusy.