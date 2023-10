Dařilo se jim, teď to však schytali! Fotbalisté Nového Jičína utrpěli v sobotním utkání 11. kola divize E s Bzencem debakl 1:5 a zůstávají na posledním místě tabulky.

Fotbalisté Nového Jičína prohráli s Bzencem vysoko 1:5. | Foto: Deník/David Kubatík

Novojičínští získali v předešlých třech zápasech sedm bodů a dotáhli se v tabulce na týmy před sebou, s Bzencem však tvrdě narazili. Už po dvanácti minutách prohrávali o dvě branky, na snížení Cacka bleskově reagoval Kasala, který zkompletoval hattrick. Po změně stran Jihomoravané udeřili ještě dvakrát zásluhou Skřivánka a Janáse.

„Ráz vývoje určil začátek zápasu, který jsme nezachytili. Ze zdravotních důvodů jsme museli udělat změnu v brance a musím říct,že hráči to debutujícímu Škorňovi svým přístupem neulehčili. Alespoň si uvědomí, že pokud nebudou hrát jako tým a makat jeden za druhého, nikdy neuspějeme,“ řekl Deníku trenér Nového Jičína Pavel Kunc.

„Po minulých třech zápasech, kdy byly naše výkony celkem dobré a šlo to vidět také na bodovém zisku, to tentokrát bylo hodně slabé a v kombinaci s celkovou kvalitou Bzence to bohužel dopadlo tak, jak to dopadlo,“ dodal zklamaný kouč FK Nový Jičín Pavel Kunc, jehož svěřence čeká další duel v sobotu 21. října na hřišti lídra ze Strání.

11. kolo divize E (sobota 14. 10. 2023):

Nový Jičín – Bzenec 1:5 (1:3)

Branky: 27. Cacek – 6. z pen., 12. a 29. Kasala, 77. Skřivánek, 88. Janás. Rozhodčí: Trigas – Broskevič, Lukašík. ŽK: Kaňa, Mlýnek (oba Bzenec). Diváci: 60.

FK Nový Jičín: Škorňa – Nippert, Rajskup (73. M. Palla), Kebe, Magdon, Adebayo (83. Cagaš), Cacek, Onyechere (83. Šimek), Klimeš, Kachel (58. Kocián), Štefek (58. Balhárek). Trenér: Kunc.