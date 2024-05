Nový Jičín prohrával po hodině hry již 1:4, v závěru ještě zabojoval, docvakl se na kontakt, ale vyrovnat se mu již nepodařilo. K bodům nepomohly ani dva góly Michala Cacka.

„Oba týmy na to vletěly zhurta a do desáté minuty byla k vidění jak tutovka domácích, tak naše tyčka, kterou nastřelil Magdon. V 15. minutě už se skóre měnilo a Bzenec šel do vedení,“ řekl Deníku na úvod hodnocení trenér Nového Jičína Pavel Kunc.