Nový Jičín čeká na Vengřinka, hrát bude v azylu

Letní příprava na nový ročník fotbalové divize Novému Jičínu příliš nevyšla. To je i důvod, proč klub sáhne ještě k posílení. Do týmu trenéra Petra Blejchaře by mohl dorazit záložník Tomáš Vengřinek, který má i zkušenosti z druhé ligy.

Nový Jičín bude hrát v azylu | Foto: Ivan Němeček