„Musím říct, že nám hodně pomohl příchod zahraničních hráčů a obrat z 0:1 na 2:1 proti Baťovu,“ připomněl Pavel Kunc konec září loňského roku a domácí zápas 8. kola. Tým po hodině hry srovnal, když se trefil Nigerijec Adebayo. O šest minut později dokonal obrat Bartoň. „Z hráčů rázem spadla psychická deka. Během dalších osmi kol jsme udělali solidních jedenáct bodů, díky čemuž jsme se vrátili zpět do hry,“ podotkl Pavel Kunc.

„Některým po nich i přes individuální plány trvalo několik zápasů, než se dostali do provozního režimu. V kombinaci se zraněními a značným počtem změn v letní přestávce jsme vůbec nezachytili začátek soutěže a po prvních sedmi kolech jsme byli bez jediného bodu,“ vykládal kouč Nového Jičína.

Novojičínští měli hrůzostrašný vstup do sezony, když sbírali jednu porážku za druhou. „Začátek byl, po krátké přípravě, ovlivněn dovolenými, což by si hráči v divizi už měli umět naplánovat mimo mistrovská utkání,“ zdůraznil Pavel Kunc.

Pokud chtějí v Novém Jičíně udržet divizní příslušnost, budou muset přidat především v domácím prostředí, kde sehráli celkem sedm utkání a získali v nich pouhé čtyři body. „Ano. Domácí výkony a výsledky jsou velkým zklamáním. Tam se musíme zlepšit, protože pokud hrajete o záchranu, musíte mít v domácím prostředí určitou oporu,“ dodal trenér Nového Jičína Pavel Kunc.

Před startem jara, do něhož vstoupí v sobotu 9. března doma s Holešovem, se také vyjádřil ke kádru. „Změn moc není. Skončil Francouz Kebe, konkurenci v útoku by měl zvýšit další zahraniční hráč Desire. Postrádat budeme Klimeše, který je na studiích v Litvě. Další komplikací je zranění Kociána, jenž by snad za měsíc mohl začít trénovat,“ pokračoval kouč Nového Jičína. „Představoval jsem si celkově větší posílení, ale snad se nám povede ještě někoho zkušenějšího sehnat,“ uzavřel Pavel Kunc.