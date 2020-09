Trenér Nového Jičína Petr Blejchař po utkání žehral na neproměňování tutovek. „Podali jsme dnes nejlepší výkon za dobu, co jsem u mužstva. Byli jsme jednoznačně lepší, bohužel jsme ale umřeli na to, že jsme nedali vyložené šance,“ mrzelo Blejchaře.

Domácí poslal do vedení Förster, hosté kontrovali brankou Hubníka. „První poločas měl jednoznačně být 1:3 nebo 1:4. Gomola i Magdon běželi sami na brankáře, asi tři stoprocentní šance jsme takto neproměnili. Inkasovali jsme po avizovaném ofsajdu, který hlavní rozhodčí odvolal, pak ho zase uznal, nás to ale nerozhodilo,“ řekl novojičínský stratég. „Výborným výkonem jsme se vrátili do zápasu,“ doplnil.

Ani po změně stran se obraz hry příliš nezměnil. Nový Jičín se tlačil dopředu, branky ale nepřicházely. „Blejchař měl po rohu hlavičku, brankář Havířova ji životním zákrokem vyškrábl. Z brejku jsme se dostali na 2:1. Nevzdali jsme se, měli jsme další šance, Gomola z pěti metrů netrefil prázdnou branku. Třetí branku už jsme dostali při hře vabank. Kdyby všichni své šance proměnili, tak jsme vyhráli 3:7,“ řekl závěrem Petr Blejchař.

Havířov – Nový Jičín 3:1 (1:1)

Branky: 14. a 90. Förster, 62. Zbavitel – 21. Hutník. Rozhodčí: Julínek – Bělák, Šimeček. ŽK: Zupko, Chlopek – Blejchař. Diváci: 250.

Nový Jičín: Morys – Mrkvička (91. Janovský), Blejchař, Nippert, Hurta – Vokoun, Palla, Jesch, Hutník (72. Kutáč) – Gomola, Magdon (64. Trajkovski). Trenér: Petr Blejchař.